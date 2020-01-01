Eclairage d'extérieur immergeable

L’éclairage d’extérieur immergeable est conçu pour fonctionner sous l’eau, dans des environnements tels que bassins, fontaines, piscines ou plans d’eau décoratifs. Ces dispositifs, parfaitement étanches (IP68), permettent de mettre en valeur les aménagements aquatiques, tout en assurant sécurité et performance. Disponibles en version LED pour une consommation réduite, ils offrent une large gamme de couleurs et de puissances, avec parfois des effets lumineux dynamiques ou une compatibilité avec des systèmes domotiques. Résistants à la corrosion, à la pression et aux produits de traitement de l’eau, ces luminaires doivent répondre à des exigences techniques strictes. Consulte ici une sélection de solutions immergeables pour l’éclairage extérieur, pensées pour durer et magnifier l’environnement aquatique, que ce soit en résidentiel ou en espace public.