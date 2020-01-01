Eclairage d'extérieur, signalisation

L’éclairage d’extérieur de signalisation est indispensable pour sécuriser les circulations, baliser les zones sensibles et guider les usagers dans l’espace public ou privé. Utilisé sur les voiries, chantiers, parkings, zones piétonnes ou abords de bâtiments, il garantit la visibilité des obstacles, chemins ou équipements, même en conditions de faible luminosité. Balises lumineuses, plots LED, bornes solaires, feux de chantier ou éclairages à détection : les solutions disponibles répondent aux exigences de sécurité, de performance et de durabilité. Pour les professionnels du BTP, de l’aménagement urbain ou des collectivités, ces dispositifs assurent un éclairage fonctionnel, normé et facile à installer.