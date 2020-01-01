Eclairage d'intérieur antidéflagrant

L’éclairage d’intérieur antidéflagrant est conçu pour garantir une sécurité maximale dans les environnements à risque d’explosion, comme les sites pétrochimiques, zones ATEX, ateliers industriels ou entrepôts de produits inflammables. Ces luminaires sont fabriqués selon des normes strictes (ATEX, IECEx…) et résistent aux atmosphères potentiellement explosives en empêchant toute source d’inflammation. Spots, réglettes LED, plafonniers ou projecteurs : les solutions proposées allient robustesse, efficacité lumineuse et fiabilité. Pour les professionnels du BTP, de l’industrie ou de la maintenance en milieux sensibles, ces équipements assurent un éclairage conforme, sécurisé et durable.