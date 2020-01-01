Eclairage d'intérieur

L’éclairage d’intérieur joue un rôle clé dans le confort, la sécurité et la fonctionnalité des espaces résidentiels, tertiaires ou industriels. Il participe aussi à l’ambiance et à la valorisation architecturale des lieux. Cette page regroupe une large sélection de luminaires techniques et décoratifs adaptés aux projets neufs ou de rénovation : plafonniers, appliques, spots encastrés, réglette LED, dalles lumineuses, etc. Conformes aux exigences en matière d’efficacité énergétique et de qualité d’éclairage, ces équipements s’adressent aux professionnels du BTP, de l’agencement ou de la maintenance. Découvrez ici des solutions performantes pour optimiser vos installations et répondre aux attentes des utilisateurs.