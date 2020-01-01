Eclairage d'intérieur de type commercial

L’éclairage d’intérieur de type commercial joue un rôle stratégique dans la valorisation des espaces de vente, d’accueil ou de bureaux. Il doit offrir un confort visuel optimal, mettre en valeur les produits ou services et contribuer à l’image de marque du lieu. Spots directionnels, luminaires encastrés, suspensions design, rails LED… les solutions disponibles répondent aux exigences esthétiques et techniques des environnements commerciaux. Adaptés aux normes d’éclairement et d’efficacité énergétique, ces équipements sont pensés pour conjuguer performance, durabilité et faible consommation. Pour les professionnels de l’agencement, du retail ou du tertiaire, cette sélection permet de concevoir des ambiances lumineuses attractives et fonctionnelles.