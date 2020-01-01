Eclairage d'intérieur de type résidentiel

L’éclairage d’intérieur résidentiel allie fonctionnalité, confort et esthétique pour créer des ambiances adaptées à chaque espace de vie. Du salon à la cuisine, en passant par les chambres ou les circulations, chaque zone nécessite une solution lumineuse spécifique. Plafonniers, suspensions, spots, appliques ou luminaires connectés : les produits proposés ici s’adaptent aux exigences des projets neufs ou de rénovation, tout en répondant aux critères de performance énergétique. Pour les professionnels du bâtiment, de la rénovation ou de l’agencement, ces équipements garantissent une installation fiable, durable et conforme aux attentes des particuliers. Découvrez une sélection pensée pour le résidentiel.