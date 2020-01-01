Eclairage d'intérieur décoratif

L’éclairage d’intérieur décoratif apporte une dimension esthétique aux espaces résidentiels, commerciaux ou tertiaires. Il ne se limite pas à l’éclairement fonctionnel : il crée des ambiances, valorise l’architecture et personnalise les lieux. Suspensions design, appliques originales, luminaires d’ambiance ou lampes à poser : ces produits allient style, efficacité lumineuse et performance énergétique. Ils s’intègrent aussi bien dans les projets d’agencement que dans les rénovations à forte valeur décorative. Pour les professionnels de la décoration, de l’architecture intérieure ou du BTP, ces solutions sont idéales pour répondre aux attentes des clients en matière de confort visuel et de mise en scène lumineuse.