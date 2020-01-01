Eclairage d'intérieur étanche

L’éclairage d’intérieur étanche est indispensable dans les environnements exposés à l’humidité, à la poussière ou aux projections d’eau, comme les parkings, cuisines professionnelles, ateliers, locaux techniques ou sanitaires. Ces luminaires répondent à des indices de protection élevés (IP65, IP67…) garantissant leur durabilité et leur sécurité en conditions difficiles. Réglettes LED, plafonniers étanches, spots encastrés ou luminaires industriels : les solutions proposées ici allient robustesse, efficacité lumineuse et conformité aux normes. Pour les professionnels du BTP, de l’industrie ou de la maintenance, ces équipements assurent un éclairage fiable, résistant et adapté à chaque application.