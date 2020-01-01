Eclairage d'intérieur pour salle de bain

L’éclairage d’intérieur pour salle de bain doit conjuguer sécurité, fonctionnalité et confort. Soumis à l’humidité et aux projections d’eau, il doit répondre aux normes spécifiques (IP44, IP65…) tout en offrant un éclairage adapté aux usages quotidiens : toilette, maquillage, rasage… Spots encastrés, miroirs lumineux, appliques murales, réglettes LED : les solutions proposées s’intègrent parfaitement dans tous types de configurations, du logement individuel aux établissements recevant du public. Pour les professionnels du BTP, de la rénovation ou de l’aménagement intérieur, ces équipements garantissent performance, esthétique et conformité. Retrouvez ici une sélection d’éclairages fiables et sécurisés pour la salle de bain.