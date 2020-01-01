Eclairage d'intérieur pour vitrine

L’éclairage pour vitrine joue un rôle essentiel dans la mise en valeur des produits et l’attractivité des espaces de vente. Bien choisi, il capte l’attention, renforce la perception des couleurs et met en scène les objets exposés tout en créant une ambiance adaptée à l’identité du lieu. Spots orientables, rails LED, projecteurs miniatures ou rubans LED sont autant de solutions permettant un éclairage précis, esthétique et économe en énergie. Conformes aux normes d’éclairage commercial, ces équipements répondent aux besoins des professionnels de l’agencement, du retail ou des commerces de proximité. Retrouvez ici une sélection de luminaires dédiés à la valorisation des vitrines.