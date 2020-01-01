L’encadrement de baie est un élément de finition qui structure l’ouverture autour d’une fenêtre ou d’une porte, tout en renforçant l’esthétique et la protection du bâti. Il peut être réalisé en béton, aluminium, pierre reconstituée, fibre-ciment ou matériaux composites, et s’intègre harmonieusement à la façade. L’encadrement sert aussi à améliorer l’étanchéité de la baie, à masquer les joints de raccordement ou à accueillir des éléments d’isolation. Dans certains cas, il joue un rôle décoratif fort, en soulignant les ouvertures ou en s’adaptant aux contraintes architecturales locales (encadrements moulurés, bandeaux, appuis saillants). En neuf comme en rénovation, il contribue à valoriser le bâtiment tout en assurant une finition propre et durable. Parcourez les solutions disponibles pour habiller efficacement vos baies vitrées ou vos ouvertures de façade.