Précadre, bâti, huisserie extérieure pour porte et fenêtre

Les précadres, bâtis et huisseries extérieures sont des éléments structurants indispensables à la pose des portes et fenêtres. Ils assurent le lien entre la maçonnerie et la menuiserie, garantissant la stabilité, l’étanchéité et la durabilité de l’ensemble. Fabriqués en bois, aluminium, acier ou PVC, ces supports doivent être choisis en fonction du type de mur, du matériau de l’ouvrant, et des exigences thermiques ou acoustiques du projet. Les précadres facilitent aussi la pose en neuf comme en rénovation, avec une précision d’alignement essentielle à la performance globale de la menuiserie. Certains modèles sont équipés de tapées d’isolation, de joints d’étanchéité ou de profils adaptés aux façades spécifiques. Retrouvez ici les solutions adaptées à tous vos projets d’huisserie, pour une pose fiable et conforme aux normes.