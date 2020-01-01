L’enduit mince à base de ciment pour ragréage permet de corriger les petits défauts de surface et d’obtenir un support parfaitement lisse et plan avant la pose d’un revêtement. Ce produit, appliqué en faible épaisseur, convient aux sols ou murs en béton, chape ou anciens carrelages. Il est particulièrement utile pour uniformiser un support sans alourdir la structure ou engager de gros travaux. Facile à appliquer, à la lisseuse ou à la spatule, l’enduit mince sèche rapidement et présente une excellente adhérence. Il est compatible avec la plupart des revêtements (PVC, carrelage, peinture…) et s’adapte aux contraintes des chantiers neufs ou de rénovation légère. Découvrez les produits listés pour choisir l’enduit mince adapté à vos besoins.