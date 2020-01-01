Produits de ragréage de sol, de mur

Les produits de ragréage pour sol et mur sont indispensables pour obtenir des surfaces planes, lisses et prêtes à recevoir un revêtement. Ces mortiers ou enduits corrigent les défauts de planéité, masquent les fissures superficielles et assurent une base uniforme. En neuf comme en rénovation, ils facilitent la pose de sols souples, de carrelage ou de peintures murales. Les ragréages se déclinent en versions autolissantes, fibrées, à séchage rapide ou compatibles plancher chauffant. Pour garantir l’efficacité du revêtement final, il est essentiel de choisir un produit adapté au support, à l’épaisseur à rattraper et à l’usage des locaux. Découvrez les solutions disponibles pour vos chantiers.