L’enduit ou crépi épais armé ou fibreux renforce la protection des façades en leur apportant une résistance accrue à la fissuration, aux chocs et aux mouvements du bâti. Grâce à l’intégration de fibres ou d’une armature, il forme un revêtement souple et durable, parfaitement adapté aux supports instables ou dégradés. Appliqué en forte épaisseur, il masque efficacement les irrégularités tout en garantissant une finition esthétique. Utilisé en neuf comme en rénovation, il convient aux constructions en zone sismique, aux façades anciennes ou aux bâtiments à forte exposition climatique. Disponible en plusieurs textures et coloris, il répond aux exigences techniques des professionnels du BTP. Découvrez ici une gamme complète d’enduits épais armés, conçus pour sécuriser et valoriser durablement vos ouvrages.