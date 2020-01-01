L’enduit ou crépi extérieur épais est conçu pour offrir une protection renforcée aux façades exposées aux intempéries ou aux contraintes mécaniques. Sa forte épaisseur permet de masquer les défauts importants du support tout en apportant un aspect structuré marqué. Utilisé en construction neuve ou en rénovation, il s’applique sur béton, briques ou anciens enduits sains. Selon la finition choisie (talochée, projetée, grattée), il permet d’adapter l’esthétique aux contraintes du projet. Ce type d’enduit améliore également l’isolation phonique et l’inertie thermique du mur. Il est apprécié pour sa durabilité, sa facilité d’entretien et sa résistance aux fissurations. Découvrez ici des solutions techniques pour les professionnels à la recherche d’un revêtement robuste et esthétique.