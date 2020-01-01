L’enduit ou crépi épais plastique est un revêtement décoratif et protecteur, particulièrement adapté aux façades exposées aux chocs, fissures ou intempéries. Formulé à base de résines synthétiques, il se distingue par sa souplesse, sa bonne adhérence et sa résistance aux mouvements du support. Sa forte épaisseur permet de masquer les défauts du mur tout en apportant une finition texturée. Il est disponible en plusieurs granulométries et teintes, s’adaptant ainsi à l’esthétique des projets neufs ou en rénovation. Appliqué sur béton, enduit existant ou maçonnerie, il convient aussi bien aux maisons individuelles qu’aux bâtiments collectifs ou ERP. Ce type d’enduit combine performance mécanique et rendu décoratif. Retrouvez ici une sélection de produits plastiques épais pour une façade durable et esthétique.