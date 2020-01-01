L’enduit ou crépi semi-épais, couche de finition apporte l’aspect final à la façade tout en assurant sa protection contre les agressions extérieures. Appliqué en surface, il permet de masquer les petites irrégularités, de valoriser l’esthétique du bâtiment et de garantir une bonne imperméabilité. Disponible en différentes textures (ribée, grattée, talochée) et coloris, il s’adapte à tous les styles architecturaux. Sa formulation assure également une tenue durable face aux intempéries, aux UV et aux variations de température. Utilisé en rénovation ou sur construction neuve, il s’applique sur une couche de fond adaptée, avec ou sans armature selon les spécificités du projet. Retrouvez ici une sélection d’enduits semi-épais de finition, pensés pour allier performance technique et rendu décoratif durable.