L’enduit ou crépi extérieur semi-épais est une solution intermédiaire entre les finitions fines et les enduits très épais. Il est idéal pour masquer les petites irrégularités des façades tout en leur apportant une protection durable contre les intempéries. Appliqué sur supports préparés (enduit ancien, béton, maçonnerie), il permet d’obtenir une surface légèrement structurée, adaptée à divers styles architecturaux. Certains produits possèdent des propriétés supplémentaires : imperméabilité, souplesse, résistance à la fissuration. Facile à mettre en œuvre à la machine ou à la main, ce type d’enduit est utilisé en maison individuelle comme en collectif. Retrouvez ici une sélection de solutions semi-épaisse pour vos chantiers de finition ou de rénovation extérieure.