L’enduit ou crépi semi-épais, couche intermédiaire fibrée est conçu pour renforcer l’accroche et la résistance mécanique des systèmes d’enduisage en façade. Intégrant des fibres, il offre une meilleure tenue aux fissures, à la microfissuration et aux mouvements de support. Cette couche intermédiaire est généralement appliquée entre le gobetis d’accrochage et la finition, assurant la continuité technique et la durabilité du revêtement. Elle s’adapte à une grande variété de supports : béton, maçonnerie, enduits anciens. Utilisée en neuf comme en rénovation, elle permet de sécuriser l’ensemble du complexe façade tout en améliorant l’uniformité du support avant finition. Parcourez ici une sélection d’enduits fibrés performants pour garantir la stabilité et la pérennité de vos façades extérieures.