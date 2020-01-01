L’enduit ou crépi semi-épais, couche intermédiaire non fibrée intervient entre le gobetis et la couche de finition pour régulariser le support et préparer la façade. Formulé sans fibres, il convient aux murs sains ou peu sollicités mécaniquement. Il assure une bonne adhérence, améliore la planéité du support et homogénéise l’absorption avant la finition. Appliqué en neuf ou en rénovation, cet enduit s’utilise sur maçonnerie traditionnelle, béton ou enduits existants. Il permet une mise en œuvre manuelle ou mécanisée selon les besoins du chantier. Ce produit technique complète efficacement le système d’enduisage en garantissant la cohésion entre les différentes couches. Retrouvez ici des solutions adaptées aux travaux extérieurs sur façades planes, sèches et sans contraintes structurelles particulières.