L’entraîneur d’air pour mortier permet d’introduire de fines bulles d’air dans le mélange pour améliorer sa maniabilité, sa résistance au gel/dégel et réduire les risques de fissuration. Particulièrement utile dans les applications extérieures, il améliore la durabilité des enduits, chapes et mortiers de montage. Ces adjuvants sont adaptés aux travaux soumis à des conditions climatiques exigeantes. Découvrez les produits disponibles pour une formulation performante et durable.