L’entrée de serrure permet le passage de la clé vers le cylindre tout en protégeant l’ouverture de la serrure. Disponible en laiton, inox ou aluminium, elle se décline en différentes formes (ronde, carrée, ovale) et finitions (brossée, brillante, mate) pour s’adapter aux exigences esthétiques du projet. Elle peut être plate, cuvette ou renforcée pour améliorer la durabilité du système. L’entrée de serrure apporte aussi une touche de finition soignée, idéale pour les menuiseries bois, PVC ou métal. Elle s’intègre parfaitement en neuf comme en rénovation.