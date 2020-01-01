L’escalier fixe en bois allie esthétique chaleureuse et fonctionnalité. Apprécié dans les logements, bureaux ou établissements recevant du public, il s’intègre dans tous types d’intérieurs grâce à ses finitions variées : brut, verni, teinté ou peint. Fabriqué en hêtre, chêne, pin ou autres essences, il peut être droit, tournant ou suspendu. Le bois offre une bonne résistance dans le temps tout en assurant un confort à la marche et une isolation naturelle. Ce type d’escalier peut également intégrer des éléments métalliques pour un rendu contemporain. Parcourez cette sélection pour découvrir des escaliers bois performants, durables et conformes aux attentes des professionnels du bâtiment.