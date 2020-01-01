L’escalier fixe est une solution permanente d’accès entre niveaux dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Il se décline en plusieurs formes – droit, quart tournant, hélicoïdal – et s’adapte aux contraintes de l’espace disponible. Robuste, il assure une circulation fluide et sécurisée, tout en apportant une plus-value esthétique à l’intérieur. Bois, métal, béton ou structure mixte : les matériaux choisis influent sur la résistance, le style et la facilité d’entretien. Conforme aux normes en vigueur, l’escalier fixe intègre souvent garde-corps, rampes et traitements antidérapants. Cette page regroupe des solutions adaptées à tous types de projets pour garantir confort, sécurité et durabilité.