L’escalier fixe en matière plastique est une solution légère, économique et résistante à la corrosion, particulièrement adaptée aux milieux humides ou agressifs. Fabriqué en PVC, polyester renforcé ou matériaux composites, il est utilisé dans les piscines, laboratoires, sites industriels ou extérieurs. Facile à entretenir, il ne rouille pas, résiste aux produits chimiques et peut intégrer des marches antidérapantes pour plus de sécurité. Disponible en différents formats, il s’installe rapidement tout en garantissant une longue durée de vie. Retrouvez ici des escaliers plastiques adaptés aux contraintes techniques spécifiques des chantiers professionnels.