L’escalier fixe métallique est une solution moderne, résistante et adaptée aux environnements à fort passage. Utilisé dans les bâtiments industriels, tertiaires, ERP ou logements contemporains, il séduit par sa structure légère et sa longévité. Réalisé en acier, inox ou aluminium, il peut être droit, tournant ou hélicoïdal, avec finitions peintes, galvanisées ou brutes. Son design épuré permet de le combiner à du bois ou du verre pour un rendu architectural soigné. Il offre également des propriétés antidérapantes et une grande facilité d’entretien. Cette page présente une sélection d’escaliers métalliques répondant aux normes de sécurité et aux contraintes des professionnels du BTP.