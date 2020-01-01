L’escalier fixe préfabriqué en béton est une solution robuste et rapide à mettre en œuvre pour les bâtiments résidentiels, tertiaires ou collectifs. Réalisé en usine selon des dimensions standards ou sur mesure, il est livré prêt à poser, ce qui réduit les délais sur chantier. Il offre une excellente résistance mécanique, une grande durabilité et de bonnes performances acoustiques. Cet escalier peut être habillé de finitions variées (carrelage, résine, bois) pour s’intégrer dans différents environnements. Il est disponible en version droite, quart tournant ou hélicoïdale, selon les contraintes du projet. Cette page regroupe des solutions préfabriquées fiables et conformes aux normes en vigueur.