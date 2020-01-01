Evier en céramique

L’évier en céramique est un choix traditionnel et élégant, apprécié pour sa résistance aux rayures, aux hautes températures et aux produits chimiques. Sa surface vitrifiée non poreuse facilite le nettoyage et assure une hygiène parfaite, même en usage intensif. Disponible en versions 1 ou 2 bacs, avec ou sans égouttoir, il s’intègre aussi bien dans les cuisines classiques que contemporaines, notamment dans les projets résidentiels, hôteliers ou collectivités. L’évier en céramique convient parfaitement aux plans de travail en bois, pierre ou stratifié. Robuste et durable, il est plébiscité par les professionnels du BTP pour son esthétique intemporelle et sa facilité d’entretien. Découvrez notre sélection adaptée à tous types de configurations.