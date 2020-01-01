Evier en inox

L’évier en inox est un choix privilégié pour les cuisines modernes et les espaces professionnels, offrant une grande résistance aux chocs, à la chaleur et aux produits chimiques. Son matériau inoxydable garantit une longue durabilité et une hygiène optimale grâce à sa surface non poreuse et facile à nettoyer. Disponible en plusieurs configurations, avec un ou plusieurs bacs, et des finitions variées (mat, brillant, brossé), l’évier en inox s’adapte à tous les types de projets, qu’il s’agisse de cuisines résidentielles, de restaurants ou d’établissements publics. Pratique et esthétique, il est idéal pour les professionnels du BTP à la recherche de solutions modernes et durables.