Extincteur à eau, mousse, poudre, CO2

Les extincteurs portatifs à eau, mousse, poudre ou CO2 sont indispensables pour maîtriser un départ de feu dès ses premières minutes. Chaque type d’agent extincteur est adapté à des risques spécifiques : feux solides, liquides, gaz ou équipements électriques. Obligatoires dans tous les établissements recevant du public ou du personnel, ces équipements doivent être choisis en fonction des usages et des normes en vigueur. Consultez les modèles disponibles pour sécuriser efficacement vos chantiers ou bâtiments.