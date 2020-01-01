L’exutoire de fumée est un élément clé du désenfumage naturel. Placé en toiture ou en façade, il s’ouvre automatiquement en cas d’incendie pour évacuer les fumées chaudes et les gaz toxiques. Ce dispositif améliore la visibilité, facilite l’évacuation des occupants et l’intervention des secours. Les exutoires sont disponibles en différentes dimensions et matériaux selon les contraintes du bâtiment. Retrouvez ici des solutions conformes aux normes de sécurité incendie.