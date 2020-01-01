Façade légères en aluminium

Les façades légères en aluminium sont des solutions de plus en plus utilisées dans le secteur du bâtiment pour habiller les enveloppes des constructions. Légères, résistantes et esthétiques, elles permettent de réaliser des façades vitrées de grande surface tout en assurant performance thermique et étanchéité. Adaptées aux bâtiments tertiaires, ERP ou logements collectifs, ces façades s’intègrent facilement dans des projets d’architecture contemporaine. Leur structure en aluminium facilite la préfabrication et la pose rapide sur chantier. En neuf comme en rénovation, elles offrent des gains en confort et en efficacité énergétique. Découvrez les différentes solutions techniques en aluminium proposées par les fabricants pour répondre aux exigences des professionnels du BTP.