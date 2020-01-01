Façade par éléments ou façade cadre

La façade par éléments, aussi appelée façade cadre, est un système industrialisé où chaque élément (cadre vitré ou opaque) est préfabriqué en atelier, puis assemblé sur le chantier. Cette technique garantit une excellente régularité de pose, une grande rapidité d'exécution et une qualité constante. Très utilisée dans les immeubles de bureaux, logements collectifs ou équipements publics, elle permet d’intégrer directement l’isolant, le vitrage, les ouvrants ou protections solaires. Cette façade assure des performances élevées en termes d’isolation thermique, d’acoustique et d’étanchéité à l’air et à l’eau. Découvrez les solutions disponibles pour vos projets architecturaux avec façades modulaires.