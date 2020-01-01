Le ferme-porte est un dispositif mécanique ou hydraulique qui assure la fermeture automatique d’une porte après son ouverture. Il est essentiel pour maintenir la sécurité incendie, limiter les déperditions thermiques et garantir le contrôle des accès. Installé en haut de l’ouvrant, il peut être à bras compas, glissière ou encastré, avec des réglages de vitesse et de force. Utilisé dans les bâtiments publics, tertiaires ou résidentiels, le ferme-porte répond à des exigences techniques strictes tout en assurant confort et durabilité au quotidien.