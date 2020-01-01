Ferme-porte pour porte coupe-feu
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Le ferme-porte pour porte coupe-feu assure la fermeture automatique d’un ouvrant après son utilisation, condition indispensable au maintien de l’intégrité coupe-feu d’un compartiment. Ce dispositif discret, mais indispensable, s’adapte aux contraintes d’usage tout en respectant les normes de sécurité. Hydraulique, électromécanique ou à bras compas, il convient à divers types de portes techniques. Retrouvez ici des modèles performants pour renforcer la protection incendie de vos ouvrages.