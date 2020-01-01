La fermeture anti-panique est conçue pour permettre l’ouverture rapide d’une porte en situation d’urgence, sans clé ni effort, en poussant simplement sur une barre. Obligatoire dans de nombreux établissements recevant du public (ERP), elle facilite l’évacuation rapide en cas de danger. Disponible en version à une ou plusieurs points de verrouillage, elle s’adapte à tous types de portes, y compris coupe-feu. Les systèmes anti-panique combinent sécurité, conformité aux normes et robustesse, pour protéger efficacement les personnes en cas d’évacuation.