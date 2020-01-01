Ferrure, charnière pour ouvrant à guillotine

La ferrure pour ouvrant à guillotine est conçue pour les fenêtres à ouverture verticale coulissante. Elle garantit un guidage précis, une manipulation fluide et une excellente tenue dans le temps. Idéale pour les bâtiments anciens, les logements de style ou certaines rénovations patrimoniales, elle s’adapte aux contraintes esthétiques et mécaniques. Fabriquée en matériaux résistants à la corrosion, elle est compatible avec les menuiseries en bois, PVC ou aluminium. Ces ferrures permettent une ouverture sécurisée, une bonne étanchéité et une fermeture efficace.