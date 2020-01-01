Ferrure, charnière pour ouvrant à la française

La ferrure pour ouvrant à la française permet l’ouverture latérale traditionnelle des fenêtres et portes. Elle assure le pivotement souple, la tenue mécanique et la longévité du système. Fabriquée en acier, inox ou zamak, elle est adaptée à tous types de menuiseries (bois, PVC, alu). Son montage peut être apparent ou dissimulé selon les besoins esthétiques du projet. Offrant sécurité, fiabilité et confort d’usage, cette quincaillerie convient aussi bien au résidentiel qu’aux bâtiments tertiaires. Découvrez ici les références idéales pour équiper vos ouvrants à la française.