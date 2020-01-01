Ferrure, charnière pour ouvrant et coulissant

Les ferrures et charnières pour ouvrants coulissants sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement des baies vitrées, portes ou cloisons à déplacement latéral. Elles assurent la translation fluide, la stabilité de l’ouvrant et la sécurité de l’ensemble. Résistantes aux sollicitations répétées, elles existent en version visible ou encastrée, avec options anti-déraillement, fermeture douce ou verrouillage multipoint. Conçues pour les menuiseries en aluminium, bois ou PVC, elles répondent aux attentes des professionnels du bâtiment pour des réalisations esthétiques et performantes.