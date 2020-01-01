Ferrure, charnière pour ouvrant oscillo-battant

Les ferrures pour ouvrant oscillo-battant permettent une double ouverture sécurisée : à la française et en soufflet. Ce système offre à la fois confort de ventilation et sécurité renforcée. Les ferrures assurent la bascule du vantail, son verrouillage en plusieurs points et sa tenue parfaite dans le temps. Adaptées aux menuiseries en bois, PVC ou aluminium, elles existent en versions standards, invisibles ou renforcées pour répondre à tous types de projets. Faciles à poser et fiables, ces pièces techniques sont incontournables pour les constructions neuves ou les rénovations exigeantes.