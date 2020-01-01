Feutre bitumé, asphalte pour sous-couche de sol

Le feutre bitumé et l’asphalte sont utilisés en sous-couche de sol pour leurs propriétés d’étanchéité, d’isolation phonique et de protection contre l’humidité. Ces matériaux techniques sont posés avant revêtement, notamment dans les locaux humides ou à forte sollicitation. Le feutre bitumé peut également limiter la transmission des bruits d’impact entre étages. Robustes et durables, ces produits s’intègrent facilement dans les systèmes de plancher complexes. Retrouvez ici les références professionnelles pour vos projets d’isolation ou d’étanchéité.