Les sous-couches pour dalle et chape assurent une isolation thermique, acoustique et une désolidarisation efficace du revêtement. Placées entre le support porteur et la chape, elles améliorent le confort et la performance énergétique des bâtiments. Disponibles en mousse, polystyrène expansé ou panneaux composites, elles s’adaptent aux exigences réglementaires des projets résidentiels ou tertiaires. Elles permettent également l’intégration de systèmes de plancher chauffant. Explorez les solutions techniques dédiées à la sous-couche pour dalle et chape.