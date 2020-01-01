Fibre végétale, minérale, liège pour sous-couche de sol

Les fibres végétales, minérales ou le liège sont des matériaux naturels ou biosourcés utilisés comme sous-couche pour revêtement de sol. Appréciés pour leur capacité isolante et leur faible impact environnemental, ils offrent une excellente performance acoustique et thermique. Le liège, par exemple, est un excellent régulateur thermique et phonique, tout en étant imputrescible. Ces solutions conviennent aux projets écoresponsables, en neuf comme en rénovation. Retrouvez ici une sélection de produits adaptés à une pose durable et saine.