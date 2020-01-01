Fixation spéciale pour paroi et corps creux : conçue pour les matériaux non pleins comme les plaques de plâtre ou les cloisons alvéolaires, cette fixation permet un ancrage fiable sans fissuration ni affaiblissement du support. Elle s’expanse ou s’ancre derrière la paroi pour garantir une excellente tenue, même en cas de charge. Ces solutions sont idéales pour la pose de mobilier, équipements sanitaires, tringles ou éléments décoratifs. Les produits disponibles répondent aux besoins spécifiques des artisans et installateurs, en alliant rapidité de pose, solidité et compatibilité avec les matériaux modernes.