Fontaine murale pour collectivité

Les fontaines murales pour collectivité sont conçues pour offrir une solution pratique, hygiénique et durable dans les lieux à forte affluence tels que les écoles, bureaux, gymnases ou établissements publics. Disponibles en version automatique ou manuelle, elles permettent de boire de l'eau propre et fraîche, tout en économisant de l’espace grâce à leur montage mural. Conformes aux normes sanitaires, ces fontaines sont généralement équipées de filtres et d’un système de régulation pour éviter la stagnation de l’eau. Découvrez notre sélection de fontaines murales adaptées aux exigences des projets BTP, qu’il s’agisse de rénovation ou de construction neuve.