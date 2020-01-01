Le fusible est un dispositif de protection électrique indispensable pour sécuriser les installations en cas de surcharge ou de court-circuit. En fondant sous l’effet d’un courant excessif, il interrompt immédiatement la circulation électrique, évitant ainsi des dommages aux équipements ou un risque d’incendie. Le fusible s’installe dans les tableaux de distribution basse ou moyenne tension, aussi bien en milieu résidentiel qu’industriel. Il existe en plusieurs calibres, formes et technologies : à cartouche, à broches, cylindrique ou à lame. Simple d’utilisation et économique, le fusible offre une protection rapide et efficace, tout en étant facilement remplaçable après déclenchement. Conforme aux normes en vigueur, il reste un élément clé pour garantir la sécurité des personnes et des installations électriques.