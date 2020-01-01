La gâche de serrurerie est la pièce fixée sur le dormant qui reçoit le pêne de la serrure. Elle assure le bon verrouillage et la sécurité de la porte. Disponible en version simple, renforcée ou électrique, elle est compatible avec de nombreux types de serrures, qu’elles soient monopoint ou multipoints. En acier ou inox, elle garantit la résistance mécanique et l’alignement précis de la fermeture. Utilisée pour des portes d’entrée, portails, issues de secours ou ouvrants de sécurité, la gâche fait partie des éléments essentiels à la performance globale de la fermeture.