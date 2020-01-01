Gâche et serrure électrique

Les gâches et serrures électriques permettent d’automatiser l’ouverture et la fermeture des portes, portails ou portillons. Commandées à distance via interphone, badge ou digicode, elles sécurisent les accès tout en facilitant le passage des usagers. Utilisées dans les immeubles, bureaux ou bâtiments sensibles, elles s’intègrent facilement aux systèmes de contrôle d’accès existants. Robustes et fiables, ces dispositifs sont essentiels pour garantir la sécurité et le confort au quotidien. Parcourez les modèles adaptés à vos installations.