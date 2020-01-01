Gestion administrative, accès, horaire

La gestion administrative des accès et des horaires regroupe les solutions permettant de contrôler les entrées, de gérer les droits d’accès et de suivre la présence dans un bâtiment. Badges, lecteurs biométriques, logiciels de pointage ou horodateurs s’intègrent dans une stratégie globale de sécurité et d’optimisation des flux. Ces systèmes améliorent la traçabilité, sécurisent les locaux et facilitent la gestion RH. Découvrez notre sélection de dispositifs pour un pilotage efficace et fiable des accès et des temps.